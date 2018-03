La consulta de lactància materna del CAP Osona rep més de 200 visites en el primer any de funcionament

El servei de suport a la lactància materna del CAP Osona , que va obrir fa un any el Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva d'Osona (ASSIR), ja ha rebut més de 200 visites. La majoria de consultes que s'adrecen a aquest nou servei fan referència a problemes molt freqüents com presència de clivelles, dolor en alletar, poc augment de pes del nadó, dubtes sobre la conservació de la llet materna, preses molt llargues, rebuig del pit o incorporació a la vida laboral, entre altres. Aquesta iniciativa s'emmarca dins el projecte d'alletament matern iniciat l'any 2012 entre el Servei d'Atenció Primària d'Osona de l'Institut Català de la Salut i el Consorci Hospitalari de Vic.De fet, promoure l'alletament és un dels objectius del servei. Segons experts, la llet materna és el millor aliment per al nadó i també s'han descrit múltiples beneficis per a la salut de la mare, entre els quals hi ha la prevenció del càncer de pit i d'ovari.Així ho afirmen institucions com l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF), l'Acadèmia Americana de Pediatria, l'Associació Espanyola de Pediatria o la darrera publicació de les Recomanacions per a l'alimentació en la primera infància de 0 a 3 anys del Departament de Salut Gerència Territorial Catalunya Central.Recomanen l'alletament matern exclusiu durant els primers sis mesos de vida de l'infant i, a partir d'aquest moment, aconsellen l'alletament complementat amb altres aliments fins als dos anys d'edat o més, o bé fins que la mare i/o l'infant ho decideixin.