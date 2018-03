El camp de futbol del Montserratí de Torelló tindrà una zona enjardinada de jocs infantils

Adequar els jardins d'accés, una zona de jocs infantils i de lleure i enjardinament, ha estat la proposta guanyadora del procés participatiu per a la remodelació del camp de futbol del barri de Montserrat de Torelló. Les votacions es van tancar aquest diumenge a les 12 de la nit, després que s'hagués pogut votar al llarg de tota la setmana. En total, hi ha participat 615 persones, el que representa un 5,15% del total.

David Forcada i Núria Güell presentant els resultats Foto: Aj. de Torelló

L'opció guanyadora consisteix, a grans trets, en una actuació a la zona de l'angle de la plaça dels lleons (entre l'avinguda de Montserrat i el carrer Girona), amb l'adequació dels jardins d'accés, una zona de jocs infantils i de lleure i enjardinament general. El cost econòmic està al voltant dels 150.000 euros.Ara, aquesta proposta es prioritzarà, tot i que les tres restants no són alternatives sinó que formen part d'un mateix conjunt, per la qual cosa s'executaran en propers exercicis. La idea, segons els responsables municipals, és licitar i adjudicar l'obra tan aviat com sigui possible i fixar un termini d'execució que permeti enllestir l'actuació la propera tardor.Aquesta proposta era la segona opció i ha concentrat 270 vots (43,90%); la construcció d'una pista poliesportiva i d'un escenari adjacent (opció 3) ha tingut 225 vots (36,58%); la reforma de l'edifici de vestuaris existent per adequar-lo com a local social del barri (opció 1) ha aconseguit 115 vots (18,69%); i finalment, l'adequació de la zona de petanca existent, amb nous accessos i enjardinament (opció 4) només ha obtingut 5 vots (0,81%)Segons l' Ajuntament , la xifra de participació se situa per sobre d'altres votacions de naturalesa semblant d'altres poblacions catalanes, ja que habitualment, tant per projectes urbanístics com per pressupostos participatius, el nivell de participació es sol situar entre el 2 i el 4%.