Marc Capdevila presenta nou llibre: «El jaç del Faquir»

El nou llibre de Capdevila

El nou llibre de Marc Capdevila El jaç del Faquir va sortir a la llum aquest divendres passat, 16 de març. El protagonista de la història és Marcel Furriols que neix en un ambient encotillat i gens estimulant, però que se li desvetllaran un esperit inquiet i crític en el seu trajecte vital. Furriols té una sola passió: formar part de la història del pensament i deixar petja com els grans homes a través del coneixement. Tot i això, els vents de la història el rebolcaran un cop i un altre.El llibre que forma part de la col·lecció Fil de la història , que dirigeix Agustí Alcoberro. Està previst que el proper abril presenti la novel·la a Vic. Capdevila va ser guardonat el 2007 amb el premi Sebastià Juan Arbó per Aigua pudenta, una novel·la de postguerra ambientada a Tona, el poble on viu des de fa dues dècades.També és guionista de la websèrie catalana Solisombra. Braç a braç amb el seu germà Joan, han realitzat diversos documentals per a televisió, com Els búnquers de Franco o Manén, el geni oblidat.