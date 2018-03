L'Esquirol finalitza la reforma del pati de l'escola El Cabrerès

El pati totalment reformat Foto: Aj. l'Esquirol

Els alumnes de l'escola El Cabrerès de l'Esquirol han estrenat nou pati. Tal com explica l' Ajuntament en una nota, l'espai està pensat per afavorir el joc i l'activitat lúdics amb varietat de superfícies, de zones i elements versàtils i estimuladors i aglutinadors del joc. S'ha reformat tot el pati i s'ha dissenyat una plataforma elevada que fa la funció d'escenari, s'ha ampliat el paviment davant la façana d'accés i s'han eliminat els desnivells per entrar a l'escola.També s'han plantat arbres de fulla caduca i de gran envergadura davant la façana oest per deixar passar la llum durant l'hivern i limitar l'entrada de la llum solar durant l'estiu, i també alzines autòctones que donaran ombra a una part del pati. Pel que fa a l'entrada general s'ha desplaçat a la banda nord del pati, més proper a l'edifici i separada de la zona de jocs; s'ha adaptat un paviment a tot el perímetre del recinte i al mig es dibuixa una gran àrea central per activitats polivalents on s'ha preservat parcialment l'arbrat existent, i on s'ha construït una àgora per al repòs.La zona de jocs infantils davant les aules s'ha separat per elements orgànics; aules que en una segona fase es preveu que tinguin obertura directa cap a aquest nou espai. El projecte de transformació de l'espai és un projecte ideat conjuntament amb el consistori, l'AMPA, l'escola i els veïns. Les obres van començar el passat mes de juny i es van allargar fins al gener. Les obres del pati es van adjudicar a l'empresa Moix per un preu de 55.210 euros.