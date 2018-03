Vic acull la inauguració del curs de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central

Entre totes van definir les estratègies de treball per aquest any 2018 a partir de la detecció de les fortaleses i debilitats del cooperativisme a la Catalunya Central i del projecte de l’Ateneu, impulsat des del sector cooperatiu amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat amb l’objectiu de fomentar la fórmula empresarial cooperativa per generar ocupació estable i de qualitat en el territori. La Casa de Convalescència de Vic va acollir l’acte oficial d’inauguració del curs 2018 de l’ Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central . Ho va fer a la seu de Creacció, una de les entitats adherides a la Taula Territorial de l’Ateneu. Precisament la jornada va començar amb la constitució de la Taula Territorial d’aquest any, amb la participació d’una quinzena d’entitats, cooperatives i administracions locals que donen suport al projecte de l’Ateneu.Entre totes van definir les estratègies de treball per aquest any 2018 a partir de la detecció de les fortaleses i debilitats del cooperativisme a la Catalunya Central i del projecte de l’Ateneu, impulsat des del sector cooperatiu amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat amb l’objectiu de fomentar la fórmula empresarial cooperativa per generar ocupació estable i de qualitat en el territori.

En la trobada es va fer una valoració del primer any d’ateneus cooperatius. Hi van participar Josep Vidal, director general d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa de la Generalitat; Alba Rojas, coordinadora de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, i Núria Macià, directora de Creacció, en representació de les entitats col·laboradores.Vidal va explicar que la Generalitat ha invertit 4 milions d’euros a tot Catalunya en el funcionament dels Ateneus durant el 2018, dels quals 290.000 van destinats al de la Catalunya Central. A més, aquest any, es dona una especial rellevància als anomenats projectes Singulars, que també facilitaran la creació de cooperatives en el territori, i en l’impuls dels quals també es compta amb els Ateneus.Rojas, per la seva part, va posar èmfasi en la tasca d’acompanyament i visibilització dels projectes d’economia social i solidària en el territori. També va explicar que a partir d’aquest any 2018 es vol donar un nou aire a les taules territorials i es posarà especial interès, en temes sobre habitatge, el sector agroalimentari i les cooperatives de serveis. Finalment, Núria Macià va destacar la tasca de coordinació entre l’Ateneu i les oficines de desenvolupament local que ja estan treballant en el territori. Posteriorment es va encetar la taula de debat sobre governança.