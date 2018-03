Els jubilats també es manifesten a Vic per les pensions

Avui hem fet una gran manifestació a Vic per defensar les pensions públiques i per què siguin incrementades amb el IPC

VOLEM PENSIOS PUBLIQUES I SOSTENIBLES.

LA LLUITA CONTINUA.

VISCA LA CLASSE TREBALLADORA.

VINA A LA PROPERA. pic.twitter.com/VxsBXsdLSR — miquel sanchez (@miquel_sanchez) 17 de març de 2018

La manifestació per exigir unes pensions dignes també va arribar a Vic. Després de la multitudinària concentració a Barcelona, unes tres-centes persones es van aplegar a la plaça Major de la capital d'Osona.Reclamaven l'augment de les pensions més enllà del 0,25% que ha establert el govern del PP davant un creixement molt més elevat del cost de la vida (l'IPC). En la manifestació, convocada per Comissions Obreres, es podien llegir consignes com "No al 0,25%" o "defensem les pensions".