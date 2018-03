Comencen les obres de reurbanització de l'eixample Morató de Vic

Afectacions a l'eixample Morató Foto: Aj. de Vic



Afectacions a la rambla Sant Domènec Foto: Aj. de Vic

Aquest dilluns, 19 de març, comencen les obres de reurbanització de l’eixample Morató i de la segona fase de la rambla Sant Domènec de Vic. D’una banda, durant la primera fase de l’eixample s’actuarà en el carrer del Trinquet que comporta el tancament de la circulació durant els dos mesos, aproximadament, que duraran les obres.D’altra banda, pel que fa a la rambla Sant Domènec s’inicia la segona fase de les obres de nova urbanització de la vorera nord amb una durada prevista de 8 setmanes. En el transcurs d’aquestes actuacions no hi haurà afectacions de mobilitat pel transport urbà i els vehicles que circulin pel carril dret, i podran utilitzar tant els espais de càrrega i descàrrega com els de persones amb mobilitat reduïda. Tot i així, sí que hi haurà afectacions pels vianants, degudament senyalitzades, i s’hauran de desviar l’alçada dels passos de vianants de la plaça del monjo Gerbert d’Orlhac i del carrer de Sant Antoni Maria Claret.Aquestes són les afectacions: