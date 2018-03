Alerta per neu a Osona

Animació de la precipitació prevista entre el migdia de dilluns i el migdia de dimarts. La cota de neu s'acabarà situant entorn dels 400 metres. #meteocat pic.twitter.com/vxUW27Xgy2 — Meteocat (@meteocat) 18 de març de 2018

Avís per neu per dilluns 19 de març Foto: Meteocat

Avís per neu per dimarts 20 de març. Foto: Meteocat

La primavera començarà aquest dimarts 20 de març a les 17.15. Abans, però, l'hivern astronòmic s'acomiadarà amb una nevada que pot ser extensa –com a mínim al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i bona part del Prelitoral- i en algunes comarques deixar significatius.Les precipitacions avançaran d'oest a est. Inicialment, la cota de neu se situarà a l'entorn dels 800 metres i això farà que a primera hora de la tarda les nevades es restringeixin al Pirineu mentre que a bona part de les Terres de Ponent i de l'Ebre serà en forma de pluja.Al vespre la cota es desplomarà i baixarà ràpidament cap als 400 metres. Això farà que quan les precipitacions arribin a la Catalunya Central siguin en forma de neu en molts punts. Al llarg de la nit la cota continuarà baixant i, puntualment, pot baixar fins als 200 metres –o fins i tot per sota. Les precipitacions aniran desapareixent a primera hora de matí. El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès un primer avís per neu entre dilluns i dimarts per la possible acumulació de 2 centímetres per sobre de 500 metres. El mateix avís indica que per sobre de 1.000 metres se'n poden acumular 10 i 20 per sobre de 1.500. Alguns models, tanmateix, pronostiquen gruixos majors a cotes baixes, especialment en punts de la Catalunya Central.A continuació, la previsió completa del Servei Meteorològic de Catalunya.