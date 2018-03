Declaració de la renda: les novetats i les dates claus de la campanya de 2017

Contribuents fent la declaració de renda Foto: Europa Press

Dates clau de la declaració de renda Foto: Europa Press

La campanya de la renda 2017 arrencarà el proper 4 d'abril i s'estendrà fins al 2 de juliol de 2018, data límit per als contribuents que estan obligats a fer-la (aquells que superin els 22.000 euros provinents d'un sol pagador o els que no fent-ho hagin percebut rendes d'un segon o més pagadors superiors als 1.500 euros).Aquesta any, la principal novetat ve de la mà del procés de digitalització que va posar en marxa l'Agència Tributària (AEAT) fa sis anys i que cada vegada va prenent més forma. A la campanya de la renda de 2017, segons ha anunciat el Ministeri, aquells usuaris de qui Hisenda disposi tota la informació fiscal podran realitzar la declaració a través d'una APP mòbil, que ja està disponible a Google Play Amb aquesta aplicació, els contribuents poden presentar tant les seves declaracions com la dels seus familiars o propers (poden arribar fins a un màxim de 20 NIF diferents per cada aplicació descarregada).Una altra de les novetats és que no s'enviaran els esborranys per correu postal, ni el número de referència per SMS.També és nova l'ampliació del programa “Le llamamos”, que el passat exercici estava en proves i que ara oferirà un major servei per als qui ho desitgin. Amb aquest programa, és podrà fer la declaració per telèfon, havent concertat cita prèvia.A partir d'aquest moment es començaran a enviar les cartes d'invitació, podrà descarregar-se l'aplicació web (tot i que l'esborrany no podrà presentar-se fins al 4 d'abril) i podrà sol·licitar-se el número de referència, així com tenir accés a les dades fiscals del contribuent.Comença el termini per sol·licitar la cita prèvia del pla “Le llamamos”.Inici oficial de la campanya de la renda 2017. A partir d'aquest moment poden presentar-se esborranys a través de Renta Web per internet així com de manera telefònica.Comença el termini per sol·licitar cita prèvia per realitzar el tràmit de manera presencial.Inici del termini d'atenció presencial a les oficines de l'AEAT per presentar la declaració de la renda.Data límit per sol·licitar la domiciliació de la renda que s'ha d'ingressar.Finalitza el termini per sol·licitar cita prèvia per realitzar la declaració a través de totes les vies.Fi de campanya de la renda 2017.Les cites prèvies, tant per a l'atenció telefònica com per assistir a les oficines es podran sol·licitar a través del web de l'Agència Tributària o als telèfons 901 22 33 44 - 915 53 00 71 - 901 12 12 24 - 915 35 73 26. Les cites es facilitaran cada 15 minuts entre les 9:00 i les 20:30 hores.El telèfon d'informació sobre la renda atendrà els contribuents de dilluns a divendres de 9:00 a 19:00 hores i serà el 901 33 55 33 - 915 54 87 70.