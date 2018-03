Concentració a Vic per reclamar la llibertat dels presos polítics, cinc mesos després de l'empresonament dels «Jordis»

Arrecades i bufandes, grogues. Foto: Adrià Costa



Alba Puig, escoltant el violí Foto: Adrià Costa

Anna Erra durant la seva intervenció. Foto: Adrià Costa

La concentració d'aquest vespre a la plaça Major de Vic Foto: Adrià Costa

Nova concentració a la plaça Major de Vic per reclamar la llibertat dels presos polítics. Aquest divendres fa 5 mesos que van empresonar Jordi Sànchez de l'ANC i Jordi Cuixart d'Òmnium Cultural a Soto del Real, acusats del delicte de sedició. Oriol Junqueras i Joaquim Forn porten més de cent dies tancats a Estremera.L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha estat l'encarregada de donar la benvinguda a la multitud. En el seu discurs l'alcaldessa ha remarcat el compromís dels municipis de l'AMI en avançar cap a la república catalana. Per la seva banda, els representants d'ANC, Òmnium i el Comitè de Defensa de la República han llegit el manifest, fent especial èmfasi en les condemnes a Espanya contra la llibertat d'expressió.La convidada especial, però, ha estat Alba Puig, filla del conseller Lluís Puig, que ha donat les gràcies a les més de dues-centes persones que hi havia a la plaça: "des de l'exili reben el vostre escalf". Puig ha remarcat la importància de l'associacionisme a Catalunya, com un "eix vertebrador". De fet, ella és representant de l' Associació Catalana dels Drets Civils "una manera de canalitzar tot el suport".Després del discurs de Puig, s'han sentit crits de "No esteu sols" i "Llibertat". La concentració ha acabat, com sempre, amb Els Segadors.