Escolars de Vic exploren les emocions en l'art per assegurar l'èxit escolar

Alumnes de 4t de Primària de l'escola Santa Caterina de Vic durant una sessió del projecte. Foto: ACN

El regidor d'Educació Alvar Solà; la directora de l'escola, Vinyet Estalella, i l'investigador de la UVic-UCC i coordinador del projecte, Salvador Simó Foto: ACN

Gestionar la ràbia, l'angoixa, la frustració... no és fàcil. Ni pels adults ni pels infants. El projecte SENTx100 de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) vol treballar el benestar emocional dels infants perquè puguin assolir un aprenentatge i així prevenir el fracàs escolar. Així ho explicava l'investigador de la universitat i coordinador del projecte, Salvador Simó, en una roda de premsa.Aquest curs la iniciativa s'aplica a l'Escola Santa Caterina, en el qual hi participaran tots els cursos de Primària i cadascun treballa un aspecte diferent de la pràctica artística. "Desenvolupem una expressió artística per parlar d'un sentiment", un cop nominat i identificat aquest sentiment, permet "gestionar-lo i canalitzar-lo".D'aquesta manera "s'empodera als infants a partir de les seves capacitats", explicava Simó. Així doncs, els alumnes exploren les seves emocions amb la música, la dansa, les arts visuals... durant un trimestre. Tot això acompanyats d'artistes com Guillem Roma, JU, Joan Orriols o David Conill."Participar en aquest projecte ens dona un plus", explicava la directora de l'escola, Vinyet Estalella, remarcant que el centre fa temps que treballa el benestar emocional a través de tècniques de concentració i relaxació, i el treball de les emocions. Per exemple, hi ha el joc de les cartes de les emocions. Quan l'alumne està trist, enrabiat, o content, ensenya la carta que millor el representa. El plus ve donat al fet que ara treballen el benestar a través de l'art, "un llenguatge universal". La directora ha remarcat que el projecte ha tingut una bona acollida en els infants i mestres i ha ajudat a desplegar anhels i desitjos que els més petits porten a dins.En aquest sentit, el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Vic, Àlvar Solà, ha apuntat que, a més de ser una iniciativa beneficiosa pels alumnes, "dona més possibilitats a l'escola". En definitiva, "és una millora per l'educació general de la ciutat", ha conclòs. De fet, la primera edició del SENTx100 es va portar a terme a l'Escola la Sínia de Vic. Simó ha agraït la seva participació i a molts actors de tota la comarca que ho han fet possible. Hi ha la intenció que la iniciativa creixi cap a altres comarques i tenir més seguiment en les escoles al llarg del temps.