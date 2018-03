El Museu del Ter acull una exposició sobre el riu Ebre i els peixos en perill

El Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya ( UVic-UCC ), acull al Museu del Ter de Manlleu una exposició sobre l’evolució històrica i ecològica del tram final del riu Ebre. La mostra s’ha produït en el marc del projecte europeu LIFE+ Nature Migratoebre, del qual el CERM assumeix la direcció científica. Es pot visitar fins al 27 de maig a la segona planta del museu.El projecte LIFE Migratoebre treballa per recuperar espècies de peixos migradors amenaçades, especialment l’esturió europeu, l’anguila, la saboga i la llamprea, i millorar la gestió al tram final del riu Ebre, de FIix fins a la desembocadura al Delta. També pretén implicar la població local creant una xarxa de gestors del territori, i vol ser un exemple de bones pràctiques que es puguin aplicar posteriorment a d’altres trams finals de rius europeus. El projecte, de quatre anys, va arrencar l’any 2014 i ja arriba a la seva recta final.L’exposició ja ha voltat pels municipis de les Terres de l’Ebre els anys 2016 i 2017, on l’han visitat més de 7.500 persones. Consta de 31 plafons expositius de lona i fusta, 12 panells tòtem per separar trams del riu i maquetes de mida natural dels principals peixos objecte d’estudi. Durant la seva estada al CERM ofereix visites guiades per a les escoles que ho sol·licitin.El projecte LIFE Migratoebre el coordina i lidera l’IDECE, amb seu a Tortosa, i té com a beneficiaris, a més del CERM, la Fundació Catalunya-La Pedrera, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat i l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA).