Facilitar la recuperació dels ictus a través d'una aplicació

El Servei de Rehabilitació del Consorci Hospitalari de Vic i la Fundació Hospital de la Santa Creu assajarà l’ús d’una nova tecnologia de rehabilitació a distància per a persones que han patit un ictus. En l’estudi, que forma part d’un projecte de recerca liderat per l’ Hospital Universitari Vall d’Hebron i l’empresa per Vodafone , hi participen un grup de pacients que estan sent tractats a l’Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic (FHSC) i a l’Hospital Sant Jaume de Manlleu (CHV).Tal com expliquen en una nota, el sistema de telerehabilitació es basa en unes tauletes que porten instal·lades un conjunt d'aplicacions, intuïtives i fàcils d'utilitzar, amb les quals els pacients poden realitzar els exercicis de recuperació motora des del seu domicili. A través de la plataforma, el terapeuta envia de manera personalitzada al pacient els exercicis en format multimèdia (text, foto i/o vídeo). Aquest s’hi connecta des de casa quan vol iniciar la sessió i tots els exercicis que realitza queden gravats en vídeo, de manera que el professional pot supervisar la seva evolució i anar adequant el tractament.L’objectiu de l’estudi és demostrar la utilitat d’aquesta tecnologia en la recuperació dels pacients i la seva contribució a millorar-ne els dèficits funcionals –motricitat fina, coordinació manual, patrons de moviment de les extremitats superiors– un cop ja han pogut tornar al domicili. Un aspecte clau si es té en compte que el procés de recuperació sol ser llarg i els afectats poden tenir dificultats per desplaçar-se.La plataforma de telerehabilitació és un projecte desenvolupat per Vodafone i per la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca, i és una de les principals innovacions que es van presentar al Mobile World Congress a nivell d’eSalut. El programa ja ha estat testejat amb èxit a l’hospital barceloní i, ara, també se’n podran beneficiar els pacients d’Osona gràcies al conveni que el servei territorial de Rehabilitació conjunt entre el Consorci Hospitalari de Vic i la Fundació Hospital de la Santa Creu han establert amb aquest centre per participar en el projecte de recerca.