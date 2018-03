Segueix la qualitat de l’aire en temps real d’Osona

A Osona, hi ha estacions a Vic, Manlleu i Tona Foto: Gencat

La pàgina d’inici del web gencat.cat ofereix des d’ara informació sobre la qualitat de l’aire a temps real mesurada a través de les més de 120 estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). De manera similar a com s’ofereix la informació del temps, un mapa indica els valors corresponents a les diferents zones del territori. A Osona, hi ha tres estacions: a Vic, Manlleu i Tona.Cada punt representat indica la qualitat de l’aire en una estació en la darrera hora, en funció de tres dels contaminants mesurats: l’ozó troposfèric (O3), el diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10). La qualitat d’un punt en concret es determina amb el pitjor valor rebut pels diferents contaminants que es mesuren a l’estació, i queda indicat segons aquest codi: Verd-qualitat bona, Groc-qualitat regular, i Vermell-qualitat pobra.Aquest mapa està basat en el component GECO+ Visor de mapes al que se li ha aplicat una forma de presentació específica. El fitxer que l’alimenta es construeix amb dades que es reben automàticament cada hora. Per tant està permanentment actualitzat.