La Residència Aura de Manlleu renova la xarxa de climatització

La residència Aura de Manlleu Foto: CHV

La Residència Aura de Manlleu posa en marxa el projecte per millorar la seva xarxa de climatització dels espais comuns. Els treballs, que començaran el proper 4 d’abril i finalitzaran al juliol, serviran per renovar els sistemes de calefacció i per dotar de refrigeració el centre. A la residència hi viuen 132 persones.Tal com explica el Consorci Hospitalari de Vic (CHV) en una nota, les obres es realitzaran per fases, amb la voluntat que tinguin el menor impacte per als usuaris i professionals del centre. En una primera fase, el projecte contempla la climatització de tots els espais comuns: menjadors, sales d’activitats, biblioteca, espais de convivència, despatxos, gimnàs, etc.L’actuació implicarà renovar els equips de producció de calor –es dotarà les calderes de sistemes més eficients–, instal·lar equips de generació d’aire fred i adequar la xarxa de canalitzacions. Coincidint amb les obres de millora, també se substituirà l’ascensor principal de la Residència per un de més modern i funcional.