Manlleu, dels ajuntaments més transparents de l'Estat

Imatge del rànquing Foto: 8 wires

L' Ajuntament de Manlleu és una de les ciutats líders a l'Estat espanyol en transparència. Així ho corrobora el rànquing del 2017 que publica anualment la consultora d'anàlisi de dades 8 wires . Aquest estudi valora 7 aspectes: la usabilitat, la participació, la reutilització, l'accessibilitat, el catàleg, el dataset i la informació. Aquest informe selecciona prèviament 32 ajuntaments de l'Estat que tenen un "open data" més avançat i després els valora individualment.Manlleu té una puntuació d'11 sobre 14. Com a aspectes positius, l'estudi remarca que té un contacte específic pel portal i la resposta és àgil i de qualitat. També destaca el disseny i les infografies del web. Pel que fa a les dades són completes i actualitzades. D'altra banda, com aspectes a millorar, falta incentivar la creació i es podria millorar l'obertura de format de les dades.Manlleu ocupa la cinquena posició juntament amb Gavà i Alcobendas. Per sobre seu, hi ha les ciutats catalanes de Barcelona (1a), Terrassa (1a), i Granollers (3a).

Consulta tot l'estudi