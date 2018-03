Buia Reixach deixa la direcció del cor de noies Nàiades

El cor Nàiades,en una imatge d'arxiu.

Buia Reixach, en el concert Cantem Junts Foto: Josep M. Montaner

Buia Reixach deixa la direcció de Nàiades-Cor de Noies després de 17 anys al capdavant. Així ho va anunciar en una entrevista a Ràdio Manlleu . Reixach, que va fundar el cor amb la pianista Alba Boada el 2001, ha estat la directora durant tot aquest temps. Tal com explica en el programa, vol passar més temps amb la família i té molts fronts oberts a nivell laboral.Reixach treballa com al Palau de la Música, com a directora del Cor de Noies de l'Orfeó Català, o a l'Escola de Música de Manlleu, entre altres. També l'hem pogut veure en el projecte Cantem Junts