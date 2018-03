La direcció i els treballadors de la UVic acorden una revisió salarial

La direcció de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya ( UVic-UCC ) i el comitè d'empresa de la UVic han signat l'acord sobre la revisió salarial per al proper curs 2018-2019 i exercicis successius. L'acord suposa garantir un increment dels salaris en funció de l'IPC (Índex de preus al consum) de desembre del 2017, a partir del juliol del 2018. Això vol dir que a partir d'aquest mes de juliol i per cadascun dels anys de vigència del conveni, les taules salarials s'incrementaran amb l'IPC real positiu català de desembre de l'any anterior.L'acord, a més, posa fi a la discrepància entre les dues parts sobre l'increment salarial del curs 2016-2017. En aquest sentit, s'ha pactat reconèixer un increment salarial a partir de l'1 de juliol de 2016 del 0,85%, del 0,6% a juliol del 2018 i del 0,6% a juliol del 2019 i abonar el deute que genera aquest increment per al curs 2016-17 en dos pagaments iguals (juliol 2018 i juliol 2019). Aquests increments garanteixen un increment superior a l'1,7%, que fou l'IPC real del curs 2016-2017.Finalment, aquest acord també suposa un increment salarial per aquest curs 2017-2018 d'un 1,2%. Des de la direcció està previst abonar en la nòmina del mes de maig els endarreriments generats des del juliol del 2017 fins ara. Tal com valora el director general de la Fundació Universitària Balmes (FUB), Joan Turró, "és una bona notícia per al conjunt dels professionals que formen la plantilla de la nostra institució" i suposa, segons ell, un exemple de "l'esforç negociador que ha realitzat el comitè d'empresa en aquests darrers mesos". Des del comitè d'empresa, el seu president, Dani Jiménez, valora que l'acord "reconeix en part l'esforç dels treballadors i treballadores durant aquests anys i permet generar, si el sabem aprofitar, un clima adequat per entomar reptes i negociacions actuals i futures".Aquest acord arriba després que el Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB) hi donés llum verda en la sessió del passat dijous 8 de març i els treballadors de la UVic l'aprovessin amb un 92,3% de suports en la votació celebrada el dimecres 7 de març, en la qual van participar 183 persones.__