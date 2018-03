El Seminari Vic obre les portes aquest diumenge

Menjador del Seminari de Vic Foto: Adrià Costa

El Seminari de Vic celebra aquest diumenge, 18 de març, la jornada de portes obertes. Des de 10 del matí fins a 1 del migdia, es podrà visitar aquest espai singular i emblemàtic de la ciutat, a la Ronda Camprodon. La jornada proposa als assistents una visita guiada a diferents punts de l'edifici. Com a novetat, es planteja un recorregut més extensiu i un altre de més breu.D'aquesta manera es dona a conèixer les activitats, projectes, entitats, empreses i centres formatius que allotja el Seminari Vic. Els encarregats de conduir les visites és el mateix personal de l'equipament, que coneix de primera mà l'espai. Aquest és el cinquè any de portes obertes.La visita començarà a la recepció de l'edifici i continuarà pujant al primer pis on es podrà veure una petita capella amb una breu pinzellada dels orígens del Seminari Vic. Després s'accedirà a les oficines de disseny de Diac i la botiga BDVic; a la biblioteca (amb un fons documental de 40.000 volums únics); i a les múltiples sales de reunions i aules de la planta baixa de l'edifici.La segona fase de la visita passarà pels allotjaments del Seminari Vic. Tot seguit les persones que hagin escollit fer l'itinerari breu es podran aturar a la sala d'actes Torras i Bages i on se'ls explicarà el valor de l'equip humà que forma part del Seminari i que en aquests moments supera les 90 persones. També es podrà accedir a la cuina del Seminari Vic i els menjadors privats.Finalment, i de forma opcional, el visitant podrà accedir al mirador de 360º a la Torre Menor, una miranda situada a 543 metres d'alçada des de la que els assistents podran contemplar una espectacular vista de Vic i fins a set comarques catalanes.D'altra banda, el Seminari Vic també acull l'exposició "Dades". Es tracta d'una mostra que vol ser un reflex de la història i el moment actual que viu aquest edifici que ha estat, sense cap mena de dubte, un espai cabdal acadèmic i cultural de la ciutat i que encara avui es conserva. Els assistents també la podran visitar durant les portes obertes.Tots aquells interessats en la visita del Seminari Vic tindran l'aparcament gratuït de l'equipament.