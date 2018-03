Els restaurants d'Osona obren la segona temporada de «Joc de cartes» a TV3

La furgoneta de Joc de Cartes a la plaça Major de Vic Foto: Carles Fiter

El dimecres 21 de març, a les 22.35, TV3 estrenarà la segona temporada del programa El dimecres 21 de març, a les 22.35, TV3 estrenarà la segona temporada del programa Joc de cartes , una producció de TV3 en col·laboració amb Magnolia TV, presentat per Marc Ribas. Els restaurants que enceteran el capítol seran els d'Osona: Vic Food, Barecu, Bardaguer i Pla de l'Os

De fet, en la presentació d'aquest dimecres, en l'acte de presentació, Marc Ribas confessava que l'han sorprès alguns restaurants, com són els de Vic i la Boqueria de Barcelona. En el cas d'Osona, el plat estrella és la cuina de porc.Joc de cartes és un viatge per la cuina que es fa a Catalunya en forma de concurs. A cada programa, quatre restaurants amb un mateix tipus de cuina i d’una zona determinada, s’enfrontaran entre ells per aconseguir ser els millors. El guanyador s’emportarà un premi de 5.000 euros per invertir en el seu local.