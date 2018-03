Tres espectacles secrets en espais singulars de l’Atlàntida

Anna Roca, a la capella de la Casa Serratosa Foto: Atlàntida

El públic més fidel de l’Atlàntida va participar aquest dimecres al vespre a una activitat secreta. Es tracta de la proposta de l’”Escenari Secret”, que es fa per segon any consecutiu, i té com a objectiu, a més de premiar el seu públic, arribar a nous clients. Es va convidar als usuaris més freqüents de l’equipament i a un acompanyant. Així doncs, els visitants van poder gaudir de tres propostes escèniques sorpresa que es van realitzar en espais poc convencionals.D’una banda, la capella de la Casa Serratosa va acollir l’actriu Anna Roca, que es va posar a la pell de diferents personatges amb el conte Històries de veïnes de Joan Barril. Al muntacàrregues del teatre, l’actor Ivan Benet va interpretar, amb el públic a banda i banda, un fragment de l’obra Bodas de sangre. I finalment, la sala de professors de l’EMVIC (també a la Casa Serratosa), el músic Daniel Lumbreras va interpretar algunes de les seves cançons.Tal com explica l’Atlàntida en una nota, el públic va sortir meravellat d’aquesta proposta. La iniciativa, que compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, vol destacar la importància del públic i la seva participació com a ànima dels espais escènics i culturals.