​Mercè Conesa repassa les actuacions de la Diputació al Consell d'alcaldes i alcaldesses d'Osona

El Consell Comarcal d'Osona va acollir aquest dimecres el Consell d'alcaldes i alcaldesses de la comarca, en el qual hi va participar la presidenta de la Diputació de Barcelona , Mercè Conesa. En la trobada va donar a conèixer les principals actuacions i inversions de la corporació a la comarca.Tal com explica la Diputació en una nota, Conesa va desgranar les inversions en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 a Osona que, en total, s'enfilen a 49,01 milions d'euros. Es reparteixen en programes complementaris (15,07 M€), Catàleg de serveis (12,05 M€) i meses de concertació (21,89 M€).La presidenta de la Diputació també es va referir al projecte estratègic inclòs en el Pla d'actuació de mandat 2016-2019 com és la connexió al territori amb els Plans zonals de carreteres de la Xarxa. A Osona hi haurà 9,13 Km afectats per transformar tres camins en carretera: el Camí de Les Farreres a Sant Bartomeu del Grau, el camí de Folgueroles a Tavèrnoles i el camí de Muntanyola a Tona. L'execució està prevista dins el període 2019-2020 i valorat en més de dos milions d'euros.Un altre dels projecte estratègics és la construcció de canalitzacions al llarg de determinats km de carreteres de la Diputació de Barcelona per al desplegament de la fibra òptica i reforçar les prestacions tecnològiques de la xarxa viària. A la comarca d'Osona la infraestructura per a la fibra òptica comportarà una inversió de 8,36 M€ en una primera fase que serà executada entre abril i desembre d'aquest any 2018. Conesa va finalitzar la seva intervenció donant dades del Servei local de teleassistència que a Osona compta amb 3.572 persones usuàries i 74 noves altres en tràmit.A la reunió informativa també hi va intervenir el director general dels Agents Rurals, Marc Costa, acompanyat de representants dels Agents Rurals de la Catalunya Central i personal tècnic de la Diputació de Barcelona per presentar la campanya per fomentar i incrementar franges de protecció contra incendis forestals.Amb el lema " Si arriba el foc, estàs preparat? ", la campanya, realitzada conjuntament entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, té per objectiu conscienciar a la ciutadania i els ajuntaments del risc que suposa tenir edificacions o nuclis de població al costat d'aquestes zones forestals en cas d'incendis forestals, i de les mesures d'autoprotecció que s'han de dur a terme per minimitzar al màxim els efectes d'aquest risc.El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) aporta 1,5 M d'euros durant el període 2016-2018 destinats a incentivar que els ajuntaments apliquin les mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions i els nuclis de població situats en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres que els envolta.Per la seva part, els ajuts de la Diputació de Barcelona inclouen tant recursos econòmics (3.050.000 €) com tècnics. Des del punt de vista econòmic, es donen ajuts als ajuntaments per obrir franges perimetrals i per als treballs forestals a executar en les parcel·les no edificades i zones verdes dels ens públics locals. Quant als recursos tècnics, la corporació elabora projectes de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc tant en la franja perimetral com en les parcel·les públiques. També s'ha elaborat una ordenança tipus per al manteniment de les franges que els ajuntaments poden utilitzar als seus municipis.