Una vintena d'empreses i serveis d'Osona reben un distintiu per la seva sostenibilitat turística

Els més de 200 guardonats Foto: Xavier Renau/Diputació de Barcelona

La Diputació i la Cambra de Comerç de Barcelona han distingit amb el Compromís Biosphere un total de 23 empreses i serveis d’Osona. Es tracta d’un distintiu de compromís per la sostenibilitat turística i per fomentar les bones pràctiques en gestió sostenibles de les empreses turístiques i serveis. Aquest dimarts, 245 empreses i serveis de la demarcació van recollir el seu guardó. En clau osonenca, hi ha els següents:Casa Museu VerdaguerCastanya de ViladrauOficina de Turisme de Prats de LluçanèsAssociació Vic InformadorsAnigami ExperiènciesOficina de Turisme de VicSeminari VicTurisme rural La MoreraCasa de turisme rural El TeixellConsorci de l'Espai Natural de les Guilleries-SavassonaCentre d'informació EIN Guilleries-Savassona. FolguerolesEspai MontsenyAlberg Santa MartaAir VicFundació Catalana/ can MateuLa BauxaFundació Catalana de l’Esplai/El CompanyMas Boix SevaPunt d’informació de TavèrnolesCEN Sant Julià de VilatortaAquaterraclub-Sotacingles, SLTurisme Rural la MoreraAlberg Santa MartaDurant l’entrega, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, assegurava que l’ens “compta amb una estratègia de territori fonamental a través de la seva sostenibilitat, el respecte al medi ambient i el patrimoni”. En aquest sentit, doncs, “hem de posar en valor aquest Compromís Biosphere perquè fem futur des del sector del turisme”, explicava. Per la seva banda, Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, celebrava el lliurament dels distintius Biosphere i manifestava que “les institucions hem de treballar i coordinar projectes per tal de fer del turisme un actiu sostenible i amb visió a llarg termini”.El “Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere” vol estendre la cultura de la sostenibilitat turística a les empreses i serveis turístics de les comarques de Barcelona. Es tracta d’un programa desenvolupat per la Diputació de Barcelona, amb el suport de l'Institut de Turisme Responsable (ITR), que té com a principal finalitat implementar una gestió més sostenible en tots els agents d'una destinació turística. El desplegament i implantació territorial del programa s’articula amb la Cambra de Comerç de Barcelona, com a entitat representativa del sector empresarial de les comarques de Barcelona i amb una gran implantació territorial, i els 11 ens de gestió turística comarcals en conveni amb la Diputació de Barcelona.