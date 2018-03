​Vic implantarà les zones DUMA que controlaran l'aparcament a través d'una «app»

L' Ajuntament de Vic farà una prova pilot per implantar, durant mig any, la zona DUMA: zones de distribució urbana de mercaderies i altres. Aquesta mesura afecta les zones de càrrega i descàrrega de les Rambles del Passeig, del Carme, de les Davallades i de l'Hospital. La intenció és que s'instauri aquest nou sistema a partir del maig.Els transportistes s'hauran de descarregar una aplicació mòbil que hauran d'activar un cop estacionin el vehicle i tindran un temps màxim de 30 minuts. D'altra banda, els veïns de la zona també podran fer-ho, però amb un màxim de 10 minuts. Tot a través d'una app, un pas més per convertir Vic en smart city. Aquest sistema només funcionarà de 8 del matí a 8 del vespre. La resta d'hores permetran l'estacionament sense restriccions.Cal destacar que també es redueix l'import de les sancions per aparcar-hi. L'aplicació avisarà quan s'estigui a punt de superar el temps permès. Les sancions per un estacionament a la zona DUMA que superi la durada establerta o bé que no compleixi els requisits legals per fer-ho, passaran a ser de 100 euros -50 euros si es paga dins del termini més immediat-, en lloc dels 200 euros que es cobrarien tractant-se d'una zona de càrrega i descàrrega. Així, amb la implantació de la zona DUMA és reduir considerablement la quantitat d'aquestes sancions econòmiques.L'app, a més de controlar el temps, també avisarà dels aparcaments lliures propers i, en cas de no disposar d'un dispositiu smartphone, es podrà utilitzar un sistema de missatgeria SMS. L'implantació, que es va aprovar amb els vots favorables de la majoria dels grups (excepte Capgirem Vic, en contra), es pot ampliar a la resta de la ciutat, en cas que sigui exitós.