Detenen quatre homes per una plantació de marihuana al polígon de la Gavarra de Centelles

La instal·lació elèctrica estava punxada. Foto: Mossos d'Esquadra

L'abonament per a les plantes. Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Vic van detenir aquest dimarts, 13 de març, quatre homes, d’entre 33 i 53 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i d’un delicte de defraudació de fluid elèctric. Una dotació policial feia patrullatge per la població de Centelles, quan va rebre l’avís del vigilant municipal que hi havia una furgoneta sospitosa en una nau del polígon de la Gavarra.Quan van arribar al lloc van observar que la porta lateral de la nau estava forçada i que a l’interior hi havia quatre persones. També van veure que hi havia una gran quantitat de sacs d’abonament, testos i una complexa instal·lació amb focus, extractors i filtres. Tot això, punxant-ho a la xarxa elèctrica. En total es van localitzar 4.250 plantes de marihuana en estat de creixement.A l’interior de la furgoneta també es van localitzar estris pel cultiu i restes de plantes de marihuana. Davant d’aquests fets, els agents van detenir les quatre persones per un delicte contra la salut pública. Els detinguts passaran en les properes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Vic.