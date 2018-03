Raynald Colom, Marc Vernis Trio, BUG i una Big Band, a la festa del 20è aniversari del Festival de Jazz de Vic

Raynald Colom en una imatge promocional de la nova edició del Festival de Jazz de Vic Foto: Festival de Jazz de Vic

El Festival de Jazz de Vic ha avançat aquest dimecres les activitats que s'han programat per celebrar l'aniversari de dues dècades dedicades a aquest estil musical. El proper 6 de maig el festival proposa una festa gratuïta amb els concerts de BUG (D.O), Marc Vernis Trio, Raynald Colom i la Big Band 20è aniversari, en una jornada que comptarà també amb un dinar popular a la plaça del Carbó. Una altra de les activitats per celebrar el 20è aniversari és l'exposició "C.A.P Jazz", que es podrà veure a partir del 27 d'abril al Centre d'Arts Contemporànies de Vic. Es tracta d'una mostra dinàmica, en què a més de poder veure els cartells de les edicions anteriors, el visitant podrà participar en diferents proves i treure's el certificat que l'acreditarà com a "apte per al Festival de Jazz".A l'espera de la presentació oficial de tota la programació, el festival ha avançat aquest dimecres les activitats que s'han programat per celebrar les dues dècades dedicades al jazz. Amb tot, a través d'un comunicat, l'organització ha explicat que enguany s'ha volgut fer "un pas endavant" i proposar una selecció d'artistes i formacions que "arrisquen" i busquen noves vies musicals encara més innovadores, combinant-ho amb grans músics consolidats i que ja han passat pel festival en altres ocasions. D'aquesta manera i mantenint la línia d'edicions anteriors, el cartell d'enguany abraçarà una gran oferta musical "tant a nivell de qualitat com a nivell experimental". D'altra banda, un dels canvis visibles de la nova edició serà el nou patrocinador del festival, Cervezas Alhambra.