La investigació de l'1-O també assenyala Joan Ballana, segons «El Periódico»

La investigació de l'1-O ha esquitxat el portaveu i regidor d'ERC-Som Vic, Joan Ballana. Així ho explica una notícia d' El Periódico de l'edició d'aquest dimecres. El diari apunta que un dels caps dels Mossos d'Esquadra, inspector Roderic Moreno, va "transmetre informació delicada" a Ballana, després que la Guàrdia Civil hagi analitzat el seu mòbil. Segons la investigació, Moreno considerava Ballana com "una persona de confiança de Marta Rovira".Per aquest motiu hauria interactuat amb els Mossos abans de l'1-O, que li va facilitar les instruccions rebudes de les autoritats judicials i la cúpula de la policia. Per la seva banda, el regidor de Vic contestava amb missatges com "ok, ho passo!", "transmeto la teva informació" o "ja he avisat els alcaldes". Una informació, que segons la investigació, tenia com a objectiu blindar el referèndum i que ni la Guàrdia Civil ni la Policia Nacional ho poguessin frenar.