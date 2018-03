Una vintena d'adolescents d'arreu d'Osona, a punt per representar «El club dels poetes morts» a l'Atlàntida

Una de les escenes d’«El club dels poetes morts» que s'estrenarà aquest dissabte a l'Atlàntida Foto: ACN

Un total de 21 adolescents ja estan a punt per representar l'adaptació teatral d' El club dels poetes morts aquest dissabte al Teatre Atlàntida de Vic. Es tracta d'una adaptació del clàssic del cinema i la literatura. Tal com remarcava el director del muntatge, l'actor vigatà Xevi Font, és "una obra d'impacte" amb missatges "molt intensos per la vida en general, però sobretot per aquesta edat"."Estem nerviosos per l'estrena", deia Gil Vila (15 anys i de l'Institut Miquel Martí i Pol de Roda) que interpreta Knox Overstreet. Tot i els nervis, "és una gran experiència" amb "un missatge que m'ha arribat molt: Carpe Diem", remarcava el jove. D'altra banda, també és una bona oportunitat per els joves que es volen dedicar al teatre, com l'Arnau Márquez (16 anys de l'Escola d'Arts i Oficis de Vic) que remarcava que "és un gran enriquiment personal perquè veus tot el què hi ha darrere".Márquez encaixa amb el seu personatge, Neil Perry, que també vol ser actor tot i el rebuig del seu pare. "M'hi sento una mica identificat, tot i que els meus pares em recolzen". A la Martina Bonet (14 anys i de la Salle Manlleu) li ha costat més entendre el seu personatge Sophie Cameron. "És bastant repelent i crea conflicte a l'obra", explicava Bonet. Tot i això, al final ha entès el perquè de la seva actitud. Bonet creu que és una bona manera de potenciar el teatre entre els joves: "molts amics ens vindran a veure i d'aquesta manera, s'obren un món de possibilitats"."No és fàcil treballar amb 21 joves amb les hormones revolucionades" deia Font, mentre agraïa el suport a l'actor principal, Jacob Valltramunt, que encara al professor John Keating (interpretat per Robin Williams al film). Valltramunt ha explicat que ha intentat fugir del paper magistral de Williams, ja que "el text té prou força" per sí mateix. L'obra també compta amb la participació d'adults i professors. Així ho destacava la directora de la Fundació Atlàntida , Montse Catllà, explicant que "l'obra coral ha estat arrodonida" amb la participació del professorat.Durant la presentació del projecte el passat setembre, Font apuntava que volia donar més protagonisme amb les dones. S'havia parlat d'interactuar amb una escola de noies, però finalment, s'ha decidit integrar les actrius en el repartiment principal. "No ha costat adaptar-lo tant com pensava", deia el director, remarcant que el fet que sigui un guió cinematogràfic ho ha facilitat.La iniciativa forma part d'un dels eixos del projecte educatiu, l'Atlàntida Educa, que porta per títol Fem Teatre. Es va començar acollir els joves a partir de la tardor mitjançant un càsting televisat d'El 9 TV. Tal com explicava Catllà, en el procés hi van participar 40 joves i "finalment se'n van escollir 21 de 14 centres educatius d'Osona".Per la seva banda, l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, apuntava que des de l'Ajuntament "una de les prioritats és que els joves pugueu viure el teatre i per això hem potenciat aquest projecte". "Volem que us formeu també en teatre", deia Erra, remarcant la importància que els joves també vagin al teatre.Els centres que hi participen són: Escola Superior de Disseny i Arts Plàstic de Vic; Vedruna de Tona, Escorial de Vic, IES Pere Barnils de Centelles, IES Vic, Institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter; Institut Taradell, Institut del Teatre de Vic, Institut Jaume Callís, La Salle de Manlleu, Pare Coll de Vic, Sagrat Cor de Jesús de Vic, Sant Miquel dels Sants de Vic, i SI les Margues de Calldetenes.