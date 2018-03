El Festival de Curtmetratge de Manlleu canvia de dates i de format

L'equip de Clara Roquet, recollint el guardó, l'any passat Foto: Festival de Curtmetratges de Manlleu

Canvis en el Festival de Curtmetratges de Manlleu . Organitzat per l'Ajuntament, el Manlleu Film Festival canviarà les dates de celebració en la seva 16a edició. Enguany tindrà lloc del 12 al 15 de juliol i comptarà també amb una nova ubicació i format. Durant aquest mes de març es poden inscriure els curts per participar en aquesta edició.Els canvis es donen en un moment de relleu en l'equip del festival: Sergi Prat, fundador i director del festival durant 15 anys, passa el relleu a Èric Motjer, qui ja havia treballat durant els últims sis anys en la seva producció i que ara assumirà el repte d'expandir el festival.La voluntat de l'organització és fer créixer, en termes d'audiència, un certamen que s'ha convertit en un dels festivals de curtmetratges de referència de Catalunya. De fet, durant la 15a edició, es van projectar 60 treballs seleccionats d'entre els 1.956 que es varen rebre. Clara Roquet va ser la guanyadora del Gran Premi del Jurat amb el curtmetratge Les bones nenes El Festival, que ja ha obert la convocatòria per inscriure els curtmetratges, incorpora una categoria per curtmetratges produïts o coproduïts a Catalunya, o bé amb director/a català. Els films es poden inscriure a una de les dues categories, nacional o internacional, través de les plataformes www.filmfreeway.com www.festhome.com Els curtmetratges seleccionats optaran a dos premis de 1.200 euros, que atorgarà el jurat del festival.