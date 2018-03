Els alumnes d’Enginyeria Biomèdica de la UVic-UCC faran pràctiques a tres empreses durant el grau

Els alumnes del grau en Enginyeria Biomèdica de la UVic-UCC faran pràctiques a tres empreses, o a tres departaments diferenciats de la mateixa empresa, abans de finalitzar els seus estudis. L’itinerari s’ha dissenyat per tal que, en completar les pràctiques, els estudiants hagin treballat directament i en un context real en els tres pilars al voltant dels quals s’articula: la sensòrica al servei de les persones, l’anàlisi de dades i senyals biomèdiques (i el seu ús en els sistemes intel·ligents de presa de decisions), i la bioinformàtica. Alhora, es planteja en un format dual, de manera que els alumnes treballin i estudiïn alhora, creant sinergies entre el que fan a l’empresa i el que aprenen a l’aula.Aquest itinerari dual és la novetat principal per al curs vinent del grau en Enginyeria Biomèdica que s’imparteix a la Facultat de Ciències i Tecnologia (FCT). Aquest març, però, el nou model de pràctiques ja s’ha posat en marxa amb una fase pilot en què participen quatre alumnes de tercer, que ja estan cursant el primer bloc de pràctiques remunerades a la multinacional Seidor, un referent en solucions de consultoria en serveis TIC de valor afegit en l’àmbit de la salut i en consultoria de software de gestió.Amb la posada en marxa d’aquest itinerari dual de pràctiques, el grau en Enginyeria Biomèdica proposa una nova relació entre els àmbits acadèmic i professional. “S’afavoreix que allò que els estudiants fan a l’empresa estigui estretament connectat i complementi allò que treballen a l’aula”, explica Laura Dempere, coordinadora del grau. En aquest sentit, un docent es responsabilitza de tutoritzar els alumnes, de fer de nexe entre l’empresa i la Universitat, i de trobar l’encaix entre els projectes reals i el pla d’estudis del grau.La novetat que introdueix aquest programa rau precisament en com s’estableix aquest encaix. En primer lloc, els projectes en què treballen els estudiants s’identifiquen conjuntament entre l’àmbit acadèmic i l’empresa, s’incorporen de forma efectiva al seu currículum i els treballen a l’aula amb l’acompanyament dels docents responsables de les assignatures implicades. D’aquesta manera, l’empresa incorpora la mirada acadèmica dels professors investigadors, i la transferència de coneixement a la societat esdevé una conseqüència lògica de les interaccions que es produeixen en aquest programa. “Empresa i món acadèmic s’apropen, i s’aporten mútuament noves perspectives i coneixements que situen els dos mons en una posició molt competitiva. Alhora, l’estudiant viu una experiència privilegiada i altament motivadora, tancant així un triangle virtuós”, sintetitza Laura Dempere.En total són 900 hores de pràctiques, de caràcter optatiu i amb possibilitat de ser remunerades, que els estudiants que ho desitgin duran a terme en un màxim d’un any i mig, mentre cursen tercer i quart. Aquestes estades a l’empresa complementaran o inclouran les pràctiques curriculars i obligatòries, de 300 hores de durada, i permetran als alumnes treballar a l’empresa privada, però també en hospitals o en centres i grups de recerca entre d’altres. El caràcter rotatori d’aquest programa dual s’inspira en el model d’èxit de Medicina en què els estudiants consoliden en el marc assistencial els continguts treballats a l’aula alhora que assoleixen competències professionals. Està previst que més endavant el programa prengui una dimensió internacional.De la mateixa manera que el grau en Enginyeria Biomèdica estén ponts amb la indústria del seu sector, també estableix vincles amb els estudis de l’àmbit de la Salut que s’imparteixen a la UVic-UCC. “Quan els nous enginyers biomèdics entren al món professional acostumen a necessitar un període d’adaptació per tal que els seus ritmes, perspectives i llenguatge es trobin amb els d’altres sectors amb els quals han de treballar, com ara els metges, però també les infermeres o els fisioterapeutes”, explica Laura Dempere. Per a la coordinadora del grau, “la penetració de la tecnologia en l’àmbit de la salut i de les cures és imparable i cal estendre ponts entre tots aquests perfils, des de les fases formatives, per tal que interaccionin i es comuniquin de forma efectiva en la definició de solucions que siguin sensibles a les necessitats dels pacients”.Per això, el grau organitza activitats formatives que posen en contacte els seus estudiants amb alumnes, professors i investigadors d’aquests àmbits a la mateixa UVic-UCC. Sessions de debat o tallers conjunts, xerrades d’investigadors o classes impartides a laboratoris de la Facultat de Medicina en són alguns exemples.El grau en Enginyeria Biomèdica s'articula al voltant de la noció de Big Data en biomedicina, una realitat que ha de permetre la transició cap a la medicina personalitzada que protagonitzarà la pràctica clínica del segle XXI. El seu pla docent forma professionals experts en tot el cicle de vida de les dades: des de la seva adquisició a partir de dispositius biomèdics com els wearables o de les dades òmiques que ofereix la biotecnologia fins a la presa de decisions mèdiques fent servir eines d'intel·ligència artificial. Tot això sense perdre de vista la transformació digital que estan experimentant els serveis de salut i amb l'objectiu prioritari de millorar l'estat de salut i la qualitat de vida de les persones.