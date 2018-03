Arxivada la denúncia de dos policies de Torelló contra l'alcalde per prevaricació

El jutjat d'Instrucció número 1 de Vic ha arxivat la denúncia de dos membres de la Policia Local de Torelló contra l'alcalde, Santi Vivet, el regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Marc Fontserè, i la secretària de l'Ajuntament. Se'ls acusava d'un delicte continuat de prevaricació per retirar multes de manera "arbitrària i subjectiva" Ara el jutge considera que la tramitació es va fer d'acord en la llei. La querella la van presentar l'excap de la Policia Local, Sergi Gràcia, i l'agent 1.028. Els agents han decidit, tal com informa El 9 nou, en presentar un recurs a l'Audiència Nacional de Barcelona. Vivet no es pronunciarà fins que hi hagi una sentència ferma.