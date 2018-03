Organitzen la primera Jornada de Dones i Feminisme d’Osona

La primera Jornada de Dones i Feminisme d'Osona a la plaça Major de Vic Foto: Aj. de Vic

Vic va acollir aquest diumenge la primera Jornada de Dones i Feminisme d’Osona a la plaça Major de Vic. Diverses dones d’entitats osonenques, en coordinació amb l’oficina VicDones-SIAD Osona, van ser les encarregades d’organitzar-ho. L’objectiu era visibilitzar el paper de les dones a les entitats, ocupar l’espai públic i denunciar les desigualtats, discriminacions i violències que pateixen.Tal com explica l’Ajuntament en una nota, la jornada va comptar amb una fira d’entitats de dones i feministes, i grups de dones específics d’entitats mixtes (Adona’t, Associació LGTB TALCOMSOM, Cercle de dones, Creu Roja Osona, Escola de la Pau-Dones Casal Claret, La Fetillera, La mà solidària i Som Dones).Al llarg de la jornada, es van dur a terme un total de 12 activitats variades i per a tots els públics. Malgrat les condicions meteorològiques, totes les activitats es van poder fer i durant tota la jornada hi va haver afluència de gent de totes les edats.A més, les voltes de la plaça de Vic van acollir onze pancartes, elaborades per l’alumnat de l’EART Vic, que denunciaven la doble jornada laboral de les dones, la precarietat laboral, el poc temps per a l’oci i les agressions sexuals en espais d’oci, i reivindicaven la necessitat de potenciar la sororitat, que és l’aliança entre les dones.Entre les activitats, van destacar el dinar popular elaborat per dones de les entitats de Casal Claret, Creu Roja d’Osona i La mà solidària, i que van tastar 110 persones; a més dels concerts de la rapera Shuvag, les osonenques Mariona i Helena i les lluçanenques Na trenca.