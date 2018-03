L'Hospital de la Santa Creu trasllada l'entrada i l'activitat ambulatòria per les obres

Les obres d’ampliació i modernització de l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic obliguen a traslladar l’entrada principal del centrea recepció i tota l’activitat ambulatòria que es realitza a la planta baixa a l’edifici annex. Tal com informa la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic (FHSC) , el trasllat es farà en les properes setmanes.Així doncs, l’accés a l’Hospital es farà per la porta a la qual s’accedeix des de la rampa exterior. Alhora, serveis com l’hospital de dia, les consultes externes i la rehabilitació ambulatòria, així com el taulell d’informació i admissions, s’ubicaran de manera provisional a l’edifici lateral annex.Aquests espais, on anteriorment hi havia la Unitat de Psicogeriatria, s’han condicionat per seguir oferint una atenció de qualitat a les persones usuàries durant els mesos que resten fins acabar les obres. També s’habilitarà un circuit degudament senyalitzat perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir al centre amb ascensor.És la primera vegada que les obres d’ampliació de l’Hospital obliguen a traslladar part de l’activitat assistencial, doncs fins ara s’havia treballat fonamentalment al perímetre exterior de l’edifici.La segona fase de les obres es va iniciar el desembre que inclou la reforma de la planta baixa per crear-hi la nova i ampliada Àrea Ambulatòria. Els treballs seguiran amb la construcció dels nous edificis: el que albergarà el vestíbul, els nous accessos i la cafeteria, i el de l’Àrea de Rehabilitació. Des del 26 de febrer, l’empresa Vic 2013 ha assumit la continuïtat de les obres, després que l’altra empresa fes fallida.