Ramon Masià, candidat a la Cambra de Comerç de Barcelona, proposa que la delegació d'Osona guanyi autonomia

Ramon Masià (esquerra) durant el contacte amb la premsa aquest dimarts. Foto: ACN

L'aspirant a presidir la Cambra de Comerç de Barcelona Ramon Masià , ha llançat aquest dimarts des de Vic una proposta de descentralització que afectaria algunes delegacions. Pel seu pes específic dins el teixit econòmic català, Ramon Masià creu que cambres com la d'Osona haurien de guanyar autonomia i, d'aquesta manera, podrien passar a gestionar una part dels recursos que generin. De les 400.000 empreses que es troben sota l'abric de la Cambra de Comerç de Barcelona, 12.100 són osonenques. Aquesta xifra situa la comarca osonenca per sobre d'altres cambres catalanes com les de Tàrrega o Valls. Amb el plantejament més descentralitzador de Masià, el nombre de cambres passaria de les 13 actuals a 21, en una "perfecta coordinació amb la cambra mare". Segons el candidat, entre d'altres, la descentralització permetria "agilitzar i ser més eficients".La proposta de descentralització de Ramon Masià haurà de rebre el vistiplau de la Generalitat, que és l'ens tutelant de les 13 cambres, i també caldria una reforma legislativa.Entre les propostes de Masià hi ha apostar per un major finançament de les empreses catalanes a través de línies de crèdit que es demanaran al Banc Europeu d'Inversions o exercir la tasca de lobby amb les diferents administracions en aspectes que afecten la competitivitat de les empreses com, per exemple, les infraestructures.L'advocat Ramon Masià ha assenyalat que fins ara la Cambra de Comerç de Barcelona ha tingut una manera de funcionar "molt passiva". Per capgirar aquesta situació, l'objectiu del candidat és donar forma d'empresa a la Cambra i oferir serveis als socis que els siguin "útils". Després que el 2010 es perdés el finançament obligat per part dels socis, Ramon Masià només veu rendible la Cambra si ofereix serveis "com una empresa" i aconseguir que disposi d'uns ingressos estables.Tot i que la campanya de Ramon Masià ja ha començat, les eleccions per rellevar l'actual president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, encara no tenen data. El Govern espanyol va obrir la convocatòria el passat octubre perquè en el termini d'un any totes les cambres vagin convocant les seves eleccions. A Catalunya encara no hi ha data perquè és el Govern qui les hauria de convocar oficialment.