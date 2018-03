La circulació pel pont de Can Molas, tallada a partir d'aquest dimecres

Les obres d'ampliació del pont de Can Molas i la millora de l'accés al veïnat de Vista Alegre, a la B-522 a Manlleu, comencen aquest dimecres. Per aquest motiu, la circulació pel pont quedarà totalment tallada durant 11 mesos i s'ha desviat el trànsit per itineraris alternatius: en ambdós sentits per la C-17 i per Roda de Ter a través de la BV-5222 i la C-153 direcció Vic.

Els treballs, que realitza la Diputació de Barcelona , suposa una millora substancial tant per a la circulació de vehicles com de vianants i ciclistes amb seguretat, amb dos carrils de circulació de tres metres d'ample cadascun, més 0,3 metres de vorals, així com dues voreres d'1,5 metres d'ample. En total, l'ample de la secció tipus del pont serà de 10,7 m.Aquestes obres, que tenen un pressupost de licitació de dos milions d'euros, també inclouen la construcció d'una minirotonda i la urbanització de l'accés al barri de Vista Alegre, així com la rehabilitació del pont de pedra, la instal·lació de noves baranes i barreres de seguretat i nou enllumenat.