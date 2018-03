Reclamen al Consell Comarcal que emprengui accions per acabar amb el mal servei de telefonia del repetidor d'Alpens

L'Ajuntament de Borredà ha demanat per carta als consells comarcals del Berguedà, el Ripollès i Osona que facin una actuació conjunta per acabar amb els constants problemes que el servei de telefonia - tant en terminals fixes com en mòbils - presenta als municipis de Borredà i Sant Jaume de Frontanyà (Berguedà), les Llosses (Ripollès) i Alpens. Segons explica l'alcalde borredanès, Joan Roma (PSC), l'acció s'ha dut a terme "a instàncies de la CUP-Borredà" per exigir "una cosa tan senzilla com disposar del servei que tenim contractat".



Roma assegura que "el mal funcionament" del repetidor de Puigdon (Alpens) és habitual i que, des de la implantació del servei fa catorze anys, els problemes s'han succeït. Per això, Borredà exigeix en la missiva enviada als tres presidents comarcals que, si és necessari, es reclami a la companyia el compliment del contracte davant dels tribunals.



"Aquest any hem superat fins i tot els pitjors moments del passat, amb períodes de setmanes sense servei, sense explicacions, sense retorns de quotes per un servei que no es dona, ni indemnitzacions, ni reconeixement de culpa", subratlla Roma.



Joan Roma explica així que el passat 5 de març el seu ajuntament va enviar una carta adjunta als presidents dels consells comarcals on pertanyen els municipis amb problemes de cobertura i que reben el servei deficient del repetidor de Puigdon. "Confiem en veure resolta una problemàtica que ens situa al passat i ens posa en inferioritat de condicions respecte el món urbà", diu Roma.



La situació del repetidor de Puigdon és paradoxal. Perquè, segons expressa la carta dirigida als consells comarcals, va ser "un dels primers a instal·lar-se"; però, en comptes de ser alimentat mitjançant connexió directe a la xarxa de subministrament, és alimentat "per un generador de gasoil". Aquest fet, i "el pèssim servei de manteniment de Telefònica-Movistar" produeix, segons el consistori, "uns efectes inimaginables a aquestes alçades del segle XXI, com és que periòdicament quedi sense servei per esgotament del combustible, per robatori, perquè el generador s'espatlla o fa mal temps". És a partir d'aquest repetidor que arriben al poble els serveis d'Iberbanda, que és la que dona servei de banda ampla a bona part del municipi.



Talls d'entre dos i quinze dies



La carta posa en relleu que hi ha reiteratius talls del servei que poden durar "dos, tres, vuit, deu o quinze dies" i que "davant les queixes i requeriments" el consistori i els veïns es troben "silenci absolut, excuses insòlites, suposicions no contrastades, o qualsevol altra resposta".



Segons la missiva, "els perjudicis són enormes" per un municipi disseminat com Borredà, que acull activitats de turisme, artesania, agricultura i ramaderia. "En una de les gestions fetes, els directius de Telefònica-Movistar ens varen informar de diverses actuacions per millorar la seguretat de les instal·lacions com el soterrament del dipòsit de gasoil, la millor protecció del generador i el tancament amb cadena del camí d'accés, i tot i així hem tornat a les avaries llargues i incomprensibles", manifesta l'ajuntament borredanès.



La carta acaba posant de relleu que des d'inici de 2018, Borredà ha tingut "més dies sense servei que no pas amb servei".