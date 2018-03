Dos-cents mestres d'educació infantil visiten les escoles bressol de Vic

Un any més, i per sisena vegada consecutiva, les escoles bressol municipals de Vic (EBMV) van acollir aquest dissabte un grup de més de 200 professionals d’educació infantil de diferents centres d’arreu de Catalunya que van poder conèixer de prop el model educatiu que s’hi treballa. Els professionals que van visitar les escoles bressol municipals provenien de les comarques de l’Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Barcelonès, el Gironès, Osona, el Segrià, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.



Tal com explica l’Ajuntament en una nota, el regidor d’Educació, Àlvar Solà, va agrair l’interès mostrat pel treball realitzat a les tres escoles bressol de la ciutat: EBMV Caputxins, l’EBMV Horta Vermella i l’EBMV Serra de Sanferm.



Per la seva banda, la directora de les EBMV, Marta Casellas, i la coordinadora de l’EBMV Horta Vermella, Glòria Olmos, van presentar el treball que s’està fent a les tres escoles i es va aproximar als visitants el procés de canvi i transformació conscient que han viscut en relació a la mirada d’infant, d’educador i educadora i d’espai educatiu, sota el títol “Co-construint un model educatiu: la consciència com a motor del canvi”.



La conferència concloïa que cal vetllar per una escola que no s’oblidi de l’educador i l’educadora, on es va posar molt èmfasi en què hi ha un treball molt important en equip educatiu, ja que només un equip en el qual es treballa el respecte, l’amabilitat, l’escolta, la seguretat, la cura, la claredat, la bona comunicació o la fortalesa serà portador als infants, famílies i companys i companyes vincles generadors d’amabilitat, respecte, escolta i cura; en definitiva, establirà vincles de qualitat.



El contingut de la conferència es va complementar amb la visita dels espais de les tres escoles bressol, on els equips educatius van poder acompanyar i respondre tots els dubtes i inquietuds sobre el funcionament, organització, elaboració dels materials i atenció dels infants.