Una de les pintades Foto: Pau Serra

Pintades a l'escola de Roda de Ter Foto: Pau Serra

Aquest cap de setmana han pintat parets de l’escola Mare de Déu del Sòl del Pont de Roda de Ter. Tal com es pot veure en les imatges, hi ha imatges com “en el cole, política cero“, “escuela 50% castellano, 50% catalán” o “Viva España” i “Viva Catalunya“.La brigada les ha despintat aquest matí dilluns al matí i l’Ajuntament ha denunciat els fets als Mossos d’Esquadra. Les pintades es troben ben bé al recinte de l’escola.