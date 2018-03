​Salut intensifica les proves de tuberculosis a Le Porc Gourmet

Durant la roda de premsa amb Marta Chandre, gerent de la regió sanitària de la Catlaunya Central; el secretari de Salut Pública, Joan Guix; i la sotsdirectora de la sots-direcció regional a la Catalunya Centeal, Imma Cervós. Foto: Carles Fiter

Els tres afectats del brot de tuberculosi pulmonar són treballadors de l'escorxador Le Porc Gourmet, a Santa Eugènia de Berga. La malaltia es va desenvolupar en l'entorn familiar, dos afectats, i després es va contagiar un tercer treballador de l'empresa. Els tres malalts (dos de Santa Eugènia i un de Vic) segueixen ingressats. Per descartar que el brot s'hagi estès, Salut ha fet proves de tuberculina a 81 persones (10 persones de l'entorn familiar i 71 treballadors de l'escorxador). Els testos confirmen que hi ha 48 casos de persones infectades, però cap malalt nou.Tal com ha remarcat el secretari de Salut Pública del Departament de Salut, Joan Guix, es parla d'infectats i de malalts. "El microorganisme entra al cos i actua de dues maneres: no fent res perquè el sistema immunològic no li permet desenvolupar la malaltia o desenvolupant-ne". Significa doncs que segueixen havent-hi tres casos amb la malaltia desenvolupada (que ja estan hospitalitzats) i una cinquantena d'infectats que no desenvolupen la malaltia i que "no tenen capacitat" d'encomanar-la.Guix explicava que moltes persones de mitjana edat i que procedeixen de països en desenvolupament donen positius en la malaltia perquè ho provoca la mateixa vacuna contra la tuberculosi. Precisament aquest dimarts, faran un segon cribatge a 60 persones més per descartar nous malalts.Al cap de 12 setmanes tornaran a repetir les proves per descartar que no s'hagi desenvolupat durant aquest període. Salut ja s'ha reunit amb els responsables de l'empresa. Guix remarcava que "no afecta per res la producció alimentària perquè la transmissió és per via respiratòria". "Tot el procés el tindrem completament acabat a finals d'abril", ha remarcat. Salut Pública ja s'ha reunit amb l'empresa."És un brot extraordinari", deia Josep Vilaró, responsable de malalties infeccioneses del Consorci Hospitalari de Vic. En aquest sentit, remarcava que normalment el brot sorgeix en l'àmbit familiar, "un entorn més tancat", i aquest cas s'ha donat també en l'àmbit laboral, menys habitual. A Osona anualment hi ha una vintena de casos.Vilaró explicava que "és una malaltia que es cura si es fa bé el tractament". "Els símptomes són clars, però inespecífics", deia el doctor, remarcant que "quan la tos dura més de 10-15 dies, el metge s'ha de posar en alerta". Llavors es faria la prova, en cas positiu es farien radiografies de tòrax (per saber si està infectat o malalt) i, finalment, en cas que estigui infectat, ingressar el pacient. Segons Guix, les condicions de l'entorn propicien que la malaltia es desenvolupi, sobretot "determinants col·lectius", és que viuen en una "distància curta per gent que viu "amuntegada". "Va més associat a l'entorn familiar que l'entorn laboral", ha sentenciat.