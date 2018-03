Joan Salarich deixa la presidència de la International Alliance for Mountain Film

Joan Salarich. Foto: Josep M. Montaner

El director del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló , Joan Salarich, ha deixat la presidència de la International Alliance for Mountain Film (IAMF) . El torellonenc va deixar oficialment el càrrec l'1 de març en la darrera reunió que l'associació va celebrar a Liubliana (Eslovènia) per renovar la junta directiva. Els principals objectius d'aquesta associació són els de promocionar, defensar i conservar la cinematografia de muntanya.Després de 6 anys al capdavant de l'entitat, que aglutina els festivals de cinema de muntanya més importants del món, Salarich no es va presentar a la reelecció "perquè volíem deixar pas als nous membres que s'han incorporat a la IAMF". "Estem molt satisfets de la feina feta en una entitat que no ha parat de créixer en els últims anys", valora.Precisament, Salarich és un dels 8 membres fundadors que l'any 2000 van crear l'entitat. Actualment la IAMF compta amb 24 integrants i amb representació de gairebé tots els continents. Des dels seus inicis, el director torellonenc va formar part de la junta directiva. Abans d'assumir la presidència el 2012, Salarich havia ocupat el lloc de vicepresident durant 6 anys.A partir d'ara, la nova junta està presidida pel director del certamen Mendi Film Festival de Bilbao, Javier Baraiazarra. Amb tot, el Festival de Torelló continuarà vinculat a la direcció de la IAMF com a membre fundador.