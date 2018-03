La cadena de forns 0% Gluten es planteja exportar el seu model de negoci a Europa i al món

Dos treballadors de l'obrador de Vic fent magdalenes i melindros sense gluten. Foto: ACN

Alguns dels pans que es venen a la botiga 0% Gluten de Vic Foto: ACN

La selecció de les matèries primeres i el respecte pels temps tradicionals d'elaboració són dos dels elements fonamentals per poder elaborar un bon pa. Així ho ha assenyalat a l'ACN el responsable de 0% Gluten , Francesc Altarriba, qui ha explicat que cada una de les botigues de la franquícia disposa d'un obrador que produeix tot tipus de productes frescos de fleca, pastisseria i brioixeria per a persones celíaques o que pateixen intolerància al gluten. Nascut en una família de forners, Altarriba va començar amb un establiment propi que es va obrir a Vic a finals del 2016, i des de llavors ja s'han obert franquícies 0% Gluten a Granollers, Olesa de Montserrat, Sant Cugat del Vallès i Madrid.La firma osonenca preveu fer un salt quantitatiu important en els propers tres o quatre anys i, ara mateix, algunes de les propostes que tenen sobre la taula d'inversors interessats en establir-se com a franquícia no només són de Catalunya i l'Estat, sinó que també els han arribat oferiments d'Israel, Mèxic o Xile. Altarriba espera tancar el 2018 havent arribat al milió d'euros de facturació.Només a Catalunya hi ha al voltant de 75.000 persones celíaques, però aquest no és l'únic públic objectiu dels establiments 0% Gluten. El seu responsable, Francesc Altarriba, ha explicat que es garanteix que els productes que es venen a les botigues i s'hi consumeixen són lliures de gluten, però també volen que els familiars i amics dels celíacs els puguin acompanyar a fer un cafè o menjar-se un entrepà. "Ens agrada dir que tenim un local inclusiu", ha assenyalat el responsable a l'ACN.Cada dia s'elaboren in situ pans, magdalenes, brioixos o melindros amb farines pròpies i amb la garantia que no hi haurà contaminació creuada. Precisament, un dels factors clau que permet garantir que els productes no contenen gluten és l'obrador propi que hi ha a cada botiga. "Fer pa sense gluten en una fàbrica central i distribuir-lo per tot el país, ens hagués convertit en un operador més al mercat", ha destacat. A més, la qualitat d'un producte que viatja "mai millora, sinó que minva". De família de forners, Francesc Altarriba sabia que optar per un producte fresc i acabat de fer els ajudaria a posicionar-se millor davant els competidors. I va decidir que el model idoni per expandir la seva idea de negoci era el model franquícia.La de Vic va ser la primera botiga que van obrir i la idea era fer-la servir de model per anar expandint el negoci i fer servir l'establiment també com a centre de formació per les altres franquícies. Amb el temps, però, i les botigues obertes ja de Granollers, Olesa de Montserrat, Sant Cugat i Madrid, s'han adonat que les formacions són molt més profitoses si es fan en el mateix local.Sense pressa, Francesc Altarriba vol anar expandint el negoci en els propers anys. Tot i que hi ha obertures previstes per aquest 2018, el salt important calcula que es farà en tres o quatre anys. "El model té molt bona acollida", ha assenyalat. L'expansió es planteja a través del format franquícia amb la idea inicial d'anar-se expandint per tot l'estat espanyol. "Tenim moltes sol·licituds, i ara ens trobem en la fase de selecció, de trobar bons locals i bones ubicacions", ha explicat el responsable de 0% Gluten. La inversió inicial és entre 130.000 i 140.000 euros per locals d'uns 150 metres quadrats, on poder encabir tant l'obrador com la zona de degustació.També es busca un tipus de franquiciat determinat, "que sigui molt sensible a aquest tipus d'alimentació, que sigui honest i que hi tingui passió". En general, els locals són llocs "volgudament agradables", amb una decoració nòrdica, minimalista. Entre l'equip propi i els franquiciats, hi ha 35 persones treballant a 0% Gluten.Tot i que la idea inicial era expandir el model per Catalunya i l'estat espanyol, han vist que fora d'aquest territori no existeix com a tal i no descarten també expandir-se en altres indrets amb propostes que ja els han arribat d'Israel, Mèxic o Xile. "La celiaquia és molt minoritària, però és una necessitat social", ha apuntat Francesc Altarriba.De blat de moro, fajol, cigró o teff. Aquestes són algunes de les varietats amb què treballen al departament d'I+D de 0% Gluten per elaborar una oferta que ja disposa d'unes 800 referències. Tot i això, també s'elaboren variants per encàrrec dels clients i fan adaptacions. L'última novetat que han tret al mercat és una coca de ratafia sense gluten. L'èxit, de moment, se l'emporta la coca de xocolata, els melindros i el 'brownie'. L'objectiu inicial era desenvolupar una gamma de productes sense gluten "molt atractius" pel client, "tant pel celíac, però també pel que no ho és". "Sense cap diferència ni distinció i així el celíac es pot sentir més integrat i es normalitza la seva alimentació", ha afegit. Altarriba es mostra molt satisfet per haver aconseguit productes "organolèpticament molt agradables i que els pot menjar tothom".