La UVic-UCC oferirà 30 graus el curs 2018-2019

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya ( UVic-UCC ) tornarà a presentar la seva oferta acadèmica al Saló de l'Ensenyament. En aquest cas, ho farà amb 30 graus pel curs que ve que s'imparteixen al campus Vic, al campus Manresa i a la seu de la Universitat a Granollers. El grau en Medicina, que el setembre que ve iniciarà el segon curs, és l'únic en què els estudiants reben formació tant a Vic com a Manresa.En aquesta edició del Saló de l'Ensenyament, la UVic-UCC estarà present en 7 espais, en dos d'ells hi haurà tota la informació dels graus de la UVic per una banda, i de la UManresa per l'altra, el tercer serà el del Saló Futura i el quart oferirà la proposta de cicles formatius de grau superior. A fora, a la plaça Univers, la UVic repetirà presència a través d'un espai dedicat als estudis de CAFE, els de Nutrició i un darrer dedicat al programa d'assessorament general universitari "Preparats, llestos, ... universitat!".La UVic oferirà 23 graus i un doble grau el pròxim curs 2018-2019 amb l'aprenentatge basat en casos pràctics com a base metodològica de tots ells. Un exemple és el programa de mentoratge en els graus de Mestre que des d'aquest setembre ofereix una estada d'un matí setmanal a una escola de Vic a partir del primer curs.A banda, aquest curs la UVic oferirà per segona vegada el grau en Enginyeria de l'Automoció que s'ha començat a impartir el curs 2017-2018 a la seu que la Universitat té a Granollers.De la Facultat de Ciències i Tecnologia també cal destacar la proposta d'Enginyeria Mecatrònica, l'única que s'imparteix a Catalunya i a l'estat espanyol i que forma professionals amb coneixements de mecànica, electrònica, control i informàtica que podran dissenyar productes, màquines i processos de fabricació per a la indústria 4.0. El grau de Multimèdia forma professionals en tecnologia i grafisme que aportaran a aquesta indústria creativitat i disseny.Durant el Saló Futura la UVic-UCC presentarà la seva proposta de màsters i postgraus que s'imparteix a Vic, Manresa, Granollers o Barcelona, entre altres ciutats. Entre les principals novetats de la UVic, es posa en marxa el màster universitari en Màrqueting Estratègic i Innovació, impartit íntegrament en anglès i que basa el seu aprenentatge en l'estudi de cas.Una altra novetat és el màster universitari en Recerca Aplicada a la Indústria Farmaco-química, un programa amb un enfocament molt pràctic, ja que la meitat del programa es realitza en empreses del sector. I per últim, un màster interuniversitari, organitzat conjuntament amb la UB, en Tecnologia de l'Esport.Pel que fa a l'oferta de títols propis la principal novetat pel curs 2018-2019 és el Postgrau en Comunicació Científica, organitzat conjuntament amb EDUSCOPI o l'ampliació de la oferta de Formació Contínua en el territori, amb programes com el Postgrau en Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE) que enguany s'impartirà a Granollers, el Postgrau en Direcció Estratègica de Centres Docents per a la Innovació i l'Èxit Educatiu que s'impartirà a Mataró o el Màster en Robòtica, impartit a la instal·lacions d'EURECAT, a Cerdanyola del Vallès.L'oferta de programes online en Neurociència aplicada a la gestió empresarial, Neurocreativitat i pensament creatiu i Customer experience – Business&Retail són la principal novetat del campus Manresa. També cal afegir-hi el nou màster oficial en Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic que s'afegeix al de Metodologia de la Simulació, que també dóna accés al doctorat.L'oferta de màsters es completa amb programes propis altament internacionalitzats com el de Cirurgia Podològica de l'Avantpeu i el de Motricitat Orofacial; i alguns amb edicions en diferents ubicacions geogràfiques com el d'Emergències extrahospitalàries (a Manresa i Balears) i Reeducació del sòl pelvià (a Manresa i Barcelona), entre altres.La UVic-UCC i la UAB presentaran conjuntament, en un mateix estand del Saló de l'Ensenyament, les seves propostes en Formació Professional. La UVic-UCC oferirà 7 cicles formatius de grau superior (CFGS) i es converteix així en la universitat catalana que més cicles ofereix, liderant, d'aquesta manera, la introducció de la formació professional en l'àmbit universitari.El Campus Professional UManresa posa en marxa dos nous cicles formatius de grau superior (CFGS): un d'Educació infantil, amb atenció especial a la incorporació de la ciència i l'experimentació a les primeres edats; i un altre de Gestió d'entitats i clubs esportius, sobre la base del currículum del cicle d'Administració i Finances.