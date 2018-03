El Cicle de Duets de Jazz de Centelles se'n surt tot i el canvi de format

La sisena edició el Cicle de Duets de Jazz i Músiques Improvisades de Centelles va arriscar fort aquest darrer cap de setmana. Ho va fer en dos sentits: concentrant totes les activitats del festival en un cap de setmana (l’edició anterior es feia durant tots els caps de setmana de març); i en la tria dels músics, on s'han potenciat artistes desconeguts pel gran públic i sobretot més del camp de la improvisació que no pas del jazz més pur o clàssic.

El concert de dissabte a la nit. Foto: Toni Carrasco

Concert de diumenge al migdia al passeig. Foto: Toni Carrasco

Tot i això, el Cicle Duets de Jazz de Centelles se n’ha sortit. El resultat final d'enguany, pel que fa al nombre d'entrades venudes, no ha estat ni superior ni inferior a edicions passades. Entre les quatre actuacions i la projecció del documental del passat dijous, se n’han venut unes dues-centes.La sessió més fluixa, amb vint assistents, fou la del divendres amb el duo format per Magalí Sare a la veu, flauta travessera i percussió i Manel Fortià al contrabaix. I la més concorreguda fou, curiosament, la de dissabte a la nit, i no el plat fort del diumenge tarda, amb el saxo i clarinet de Gabriel Amargant i la guitarra elèctrica i espanyola del virtuós músic italià Bartolomeo Barenghi. En aquesta ocasió es va omplir l'escenari del Casal, on es portava a terme l'actuació, amb unes seixanta persones.No obstant el plat fort, únic, impactant, diferent, difícil però més rítmic que qualsevol altra va ser el concert de diumenge amb el Vrak Trio i l'inclassificable guitarrista francès Noël Akchoté. Una actuació que va poder o no agradar al públic present, però que no va deixar indiferent a ningú, segur.