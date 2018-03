Mor el músic i pedagog Santi Riera als 82 anys

Santi Riera recollint la creu de Sant Jordi de mans del president Puigdemont. Foto: Jordi Bedmar/Generalitat

Santi Riera, rebent la insígnia d'or de les mans de Joan Carles Rodríguez Foto: Adrià Costa

Les caramelles del Roser de #santjuliadevilatorta enguany seran més emotives. Cantarem pel Santi Riera que ens ha deixat. Descansi en pau pic.twitter.com/SqDiTCmH84 — Lluís Puig i Gordi (@PuigGordi) 11 de marzo de 2018

El campanar toca a morts i una tristor inunda el poble: ha mort Santi Riera i Subirachs — Joan C. Rodríguez (@joancrodriguez) 11 de marzo de 2018

Amb molta pena us comuniquem la mort de Santi Riera i Subirachs, antic director de l’emvic, professor i amic, referent de generacions de músics i mestres de música. El seu llegat estarà sempre amb nosaltres. DEP pic.twitter.com/xnWojrkAW9 — emvic (@escolamusicavic) 11 de marzo de 2018

Una gran pèrdua per l’extensa família de l’Escola de Música de Vic. https://t.co/No1AtiB4mR — Anna Erra (@Anna_Erra) 11 de marzo de 2018

Molt tristos per la mort de Santi Riera. El país està en deute amb aquest home, músic, pedagoc i estudiós de les Caramelles del Roser. Mai ens cansarem de cantar i fer cantar les seves cançons i harmonitzacions. @coralsinfantils @CorsClave — MovimentCoralCatalà (@MoviCoralCat) 11 de marzo de 2018

El músic i caramellaire Santi Riera i Subirachs va morir aquest dissabte, 11 de març, als 82 anys. Riera, veí de Sant Julià de Vilatorta, va ser professor de llenguatge musical a l'Escola Municipal de Vic i al Conservatori Municipal de Música de Manresa (1968 i 2003).També va ser director pedagògic (1992-2002) a l'Escola de Pedagogia Musical, encapçalada pel director de l'Escolania de Montserrat, el pare Irineu Segarra. A més, va ser autor de més de 15 volums de llibres sobre pedagogia musical, tant en teoria i investigació com en materials pràctics per utilitzar a les escoles i conservatoris.Riera va destacar per recuperar peces del patrimoni català i, sobretot, per formar part de les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta. A més de director i president de l'entitat (2005-2015), va compondre més d'una desena de peces per aquest tradicional cor.De fet, va recollir de les mans de Carles Puigdemont (2016), la Creu de Sant Jordi que es va atorgar a les Caramelles del Roser . Llavors Santi Riera explicava a: "la satisfacció és intensa perquè la compartim amb tot el poble. A Sant Julià, les Caramelles del Roser han estat sempre una festa, ens la sentim tan espontània com l'aigua de les Set fonts". El passat 2014 va rebre la insígnia d'or de Sant Julià de Vilatorta ; la màxima distinció que atorga l'Ajuntament, en aquest cas com a reconeixement per la seva especial dedicació al món de la música. L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, en un ple extraordinari aquest diumenge, va decretar dos dies de dol. L’enterrament és aquest dimarts, 13 de març, a les 10 del matí a l'església Parroquial de Sant Julià. Amb aquesta llarga trajectòria, les mostres de condol han arribat de tot arreu.