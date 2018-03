Agricultura demana millores a les càrnies: «Es juga a la Champions i hi ha gent que busca errors»

El director general de Sanitat de la Producció Agrària del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient, Valentín Almansa, ha demanat aquesta setmana al sector carni que cuidi molt els detalls per mantenir l'augment de les exportacions: "Es juga a la Champions i hi ha molta gent que busca errors".



"Som un sector que ven molt fora, cal tenir molta cura, juguem a la Champions i en aquesta lliga tot compta, així que cal tenir molta cura amb tot, cal estar atent als detalls; tothom ens mira, som enemics comercials de molta gent i hi ha molta gent que està buscant els errors per fer-nos mal", afirmava Almansa a Lleida, on va inaugurar el 18 Congrés AECOC de Productes Carnis i Elaborats.



Almansa destacava que la indústria càrnia és un sector econòmicament important, que ha de treballar amb idea de "cadena" i va insistir que "s'ha acabat la lluita de classes entre productor, indústria o comercializador".



Preguntat sobre el pla d'inspeccions del Ministeri d'Agricultura per comprovar la situació de la vacunació de la cabanya de porcí contra l'Aujeszky, va assenyalar que es tracta d'una malaltia contra la qual a Espanya es vacuna des de fa temps, motiu pel qual la situació sanitària és molt bona tot i que s'està detectant "una certa relaxació en el sector".



"Des de l'administració farem un gir perquè el sector torni a agafar una altra vegada força i que no baixi la pressió", no és que tinguem un problema amb l'Aujeszky, és que estem detectant una certa relaxació i creiem que és bo donar aquest missatge, ajudarem al fet que el sector no es relaxi", afirmava Almansa.