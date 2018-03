Vic acull la primera Jornada de Dones i Feministes d'Osona aquest diumenge

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, 8 de març, l'Ajuntament de Vic, el Consell Comarcal i diverses entitats de la comarca han organitzat la primera Jornada de Dones i Feministes d'Osona aquest diumenge.



Serà una jornada de reivindicació dels drets de les dones, ocupació de l'espai públic i visualització de les dones en la xarxa associativa, tant si es tracta d'entitats de dones o feministes com si es tracta d'altres tipus d'associacions.



Se celebrà de 10 del matí a 5 de la tarda a la plaça Major de Vic, i s'hi oferiran activitats per a tots els públics: dansa, música, conta contes, xerrada, ball de gegantes, pilar de dones, espectacle de diablesses i poesia. A banda, hi haurà un dinar popular i fira d'entitats feministes i de dones.