Territori impulsa la millora de l'enllaç de la C-17 de Tona nord

L'entrada nord de Tona de la C-17 Foto: Territori i Sostenibilitat

El El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat la licitació, per un import de prop d'1,3 milions d'euros, de les obres de millora de l'enllaç de Tona nord de la C-17. Aquesta actuació inclourà la construcció d'una rotonda i l'eixamplament d'un camí de servei per a millorar la funcionalitat de l'enllaç. Els treballs començaran la tardor vinent i tindran un termini d'execució de cinc mesos.

Tal com explica el departament en una nota, l'actual enllaç de Tona nord de la C-17 de l'autovia té un ramal de sortida al marge dret que gira per creuar sobre el tronc amb un pas superior i enllaçar a l'altre costat amb una rotonda. Amb aquesta configuració, els vehicles no poden fer tots els moviments possibles i els canvis de sentit s'han de fer mitjançant la rotonda del marge esquerre.Per millorar la funcionalitat de l'enllaç i l'accessibilitat en tot aquest entorn, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha previst la formació d'una rotonda, de 40 metres de diàmetre exterior, al marge dret de la C-17 que connecti amb el camí de servei. La nova rotonda permetrà la connexió amb el camí de servei del costat dret, en els dos sentits de la circulació.D'altra banda, l'obra que ara s'impulsa també preveu la reparació i eixamplament del vial de servei, que discorre pel marge dret de la C-17, entre el polígon de les Goules, l'enllaç Tona nord i el límit del terme municipal de Tona. El camí passarà a tenir entre 4,5 i 5 metres d'amplada i es pavimentarà.Addicionalment, es col·locaran nous tubs per a facilitar el drenatge i es milloraran els elements de drenatge existents. La longitud del vial de servei on s'actua és de 2,3 quilòmetres.La millora de la funcionalitat conjunta de la nova rotonda i del camí de servei permetrà que els vehicles pesants de la zona --camions i tractors-- que es dirigeixen als polígons industrials o a les instal·lacions agrícoles, puguin evitar el seu pas pel centre urbà de Tona.