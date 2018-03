​Torelló estrena un Mercat dels Olis i els Vins Nous

Cartell del mercat

Els olis i vins catalans seran els protagonistes aquest dissabte d’un nou mercat a Torelló. La plaça Nova acull el Mercat dels Olis i els Vins Nous, on s’hi concentraran una vintena de parades d’olis, vins i formatges. La fira és de les 10 del matí a les 8 del vespre. La iniciativa, impulsada per l’ Associació de Comerciants de Torelló amb el suport de l’ Ajuntament i de Firàlia, vol ampliar l’oferta d’activitats de Torelló i contribuir a dinamitzar el comerç.Hi seran presents l’Oli de Pau i l’Oli de Canyal (Empordà), l’oli i el vi del celler Can Pereclara de Calonge, l’oli de l’Avi Jaume (d’oliva verge extra de l’Empordà), l’oli Molí de Rocafort de Vallbona (DOP Les Garrigues); també Agroli amb les seves varietats empordaneses i Molí de Can Gibert, de l’Anoia. A més, hi haurà el vi del celler Vinya Canyal i el de la marca Empordàlia, vins generosos en bóta i ratafia.Completaran l’oferta gastronòmica del Mercat diferents formatges d’elaboració artesana entre els quals destaquen els formatges amb oli, a més de pa de vi i d’oli. L’empresa Oli amb un Llum portarà al Mercat els seus elements decoratius.