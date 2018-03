L'Estat accepta que la Generalitat assumeixi la coordinació de la construcció de la variant d'Olot

El pas de la variant d'Olot per l'Hostal del Sol és un dels punts crítics del projecte. Foto: Martí Albesa

El Ministeri de Foment ha accedit a traspassar la coordinació del tram nord de la variant d'Olot a la Generalitat, que és competència de l'Estat. Aquest tram és el que va des del barri de l'Hostal del Sol fins a l'enllaç de l'autovia A-26 de la Canya. D'aquesta manera, l'executiu català serà l'única administració que s'encarregarà de tots els tràmits administratius, tal com reclmava el territori des de feia un any."Esperem que això desencalli tots els tràmits administratius previs a la construcció de la variant", ha assenyalat l'alcalde del municipi, Josep Maria Corominas, que confia poder complir el calendari d'inici d'obres de cara a l'any vinent. Aquest acord s'ha pres durant una reunió a Madrid aquest dimarts amb representants de Foment, Generalitat i el mateix Ajuntament.El govern espanyol s'ha compromès a lliurar un esborrany del traspàs de la coordinació a la Generalitat en els pròxims dies. El batlle ha definit la reunió com a "cordial" si bé no s'ha abordat a fons el tema del traçat, que continua obert. Feia un any que l'Ajuntament esperava una resposta de l'Estat després de presentar la proposta del tram de l'Hostal del Sol, un punt delicat de la futura variant d'Olot. El tram nord és competència de l'Estat i és el que a dia d'avui falta per determinar per a poder complir el calendari que s'ha fixat la Generalitat i que situa l'inici de les obres el 2019.En la reunió mantinguda el gener del 2017, Foment es va comprometre a traspassar la gestió a la Generalitat però fins llavors no hi havia hagut cap més pronunciament. Aquest dimarts, Foment s'ha compromès a lliurar un esborrany del traspàs a la Generalitat en "els pròxims dies". Fins que la Generalitat no ho tingui per escrit i signat, l'executiu no tirarà endavant la resta de tràmits administratius que queden per fer abans de tenir el projecte constructiu. Des de l'Ajuntament confien que la reunió d'avui hagi servit per "desencallar" el tema. "Ara falta passar de les paraules als fets i hi estarem molt a sobre", ha afegit.Pel que fa al tram de l'Hostal del Sol, Corominas defensa que cal evitar el viaducte i soterrar la via amb diferents falsos túnels. El traçat, però, encara no està tancat. "Haurem d'escoltar totes les parts abans de tenir el traçat definitiu però estem convençuts que la nostra és una bona proposta", subratlla Corominas.La variant d’Olot representa el tram central de les tres peces que queden per completar l’eix de Bracons, juntament amb la futura variant de Les Preses i la connexió de la variant d'Olot amb l'A-26, aquesta última competència de l'Estat. La variant d'Olot és la que està més avançada, amb el projecte constructiu ja fet. L'obra abasta uns 5 quilòmetres de longitud i inclou un túnel de 2,5 quilòmetres per la Serra de la Pinya i les connexions amb la xarxa viària existent. La variant té dos carrils per sentit de la circulació.En la reunió d'aquest dimarts a Madrid hi ha assistit el secretari general de mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, i el secretari general d'infraestructures del Ministeri de Foment, Manuel Niño, entre d'altres.