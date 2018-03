Les obres de remodelació dels carrers Soledat i Sant Francesc de Vic comencen dilluns

Primera fase (3 mesos)

Carrer Soledat

- Prohibit el pas de vehicles en aquest tram.

- Els aparcaments es podran utilitzar fora les hores de treball (de 8 del matí a 7 de la tarda) i mentre no es treballi davant del seu gual.

- Les incidències s'aniran comunicant mitjançant un cartell col·locat a la porta d'accés per poder estar informat del desenvolupament de les obres.

Carrer Sant Francesc

- S'invertirà el sentit de circulació en el tram afectat per les obres per permetre la sortida i entrada als vehicles. Només hi podran accedir-hi veïns, veïnes i serveis.



Segona fase (2 mesos)

Carrer Sant Francesc

- Quedarà prohibit el pas de vehicles en aquest tram.

- Els usuaris d'aparcaments podran utilitzar-los fora d'hores de treball (de 8 del matí a 7 de la tarda) i mentre no es treballi davant del seu gual.

- Les incidències s'aniran comunicant mitjançant un cartell col·locat a la porta d'accés per poder estar informat del desenvolupament de les obres.



Cal destacar que hi haurà una afectació de la recollida de residus durant el període de les obres. Per això, es desplaçaran els contenidors de deixalles de totes les fraccions a l'inici del carrer de l'Hospital del Cloquer, per tal que es puguin utilitzar com fins ara, separant degudament els residus. La recollida de cartró comercial, específica per als comerços, també es veurà afectada i caldrà que es dipositi el cartró al costat dels contenidors únicament els dies de recollida.